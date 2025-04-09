Песков высказался о задержании российского дипломата во Франции

Задержание российского посла во Франции усугубит и осложнит и без того испорченные французскими властями отношения с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что задержание российского дипломата французскими погранслужбами противоречит Венской конвенции.
«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были допущены представители нашей консульской службы в течение длительного времени. Мы считаем такие действия непозволительными. Это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двустороннее отношения», — заявил Песков во время конференц-колла.
Неназванную сотрудницу МИД РФ задержала французская погранслужба, у нее изъяты средства связи. Об этом 9 апреля рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
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