08 апреля 2025

В Сургуте установили новый памятник к юбилею Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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На Мемориале Славы в Сургуте установлен новый памятник
На Мемориале Славы в Сургуте установлен новый памятник Фото:

В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Торжественное открытие мэрия проведет вместе с жителями города 16 апреля.

«Солдат-победитель — первый, кто теперь будет встречать нас на пути к Мемориалу Славы в Сургуте. Как и фигура воина на Мамаевом кургане в Волгограде. Лично проконтролировал сегодня монтаж монумента. Сделали это всем миром. Большую роль в реализации сыграли наши социальные партнёры из компании „Автодорстрой“. Торжественно откроем памятник вместе с сургутянами и гостями города», — написал в своем telegram-канале мэр города Максим Слепов.

Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО. Автор памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в Калининграде.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.

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В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Торжественное открытие мэрия проведет вместе с жителями города 16 апреля. «Солдат-победитель — первый, кто теперь будет встречать нас на пути к Мемориалу Славы в Сургуте. Как и фигура воина на Мамаевом кургане в Волгограде. Лично проконтролировал сегодня монтаж монумента. Сделали это всем миром. Большую роль в реализации сыграли наши социальные партнёры из компании „Автодорстрой“. Торжественно откроем памятник вместе с сургутянами и гостями города», — написал в своем telegram-канале мэр города Максим Слепов. Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО. Автор памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в Калининграде. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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