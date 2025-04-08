В Сургуте установили новый памятник к юбилею Победы

В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Торжественное открытие мэрия проведет вместе с жителями города 16 апреля.
«Солдат-победитель — первый, кто теперь будет встречать нас на пути к Мемориалу Славы в Сургуте. Как и фигура воина на Мамаевом кургане в Волгограде. Лично проконтролировал сегодня монтаж монумента. Сделали это всем миром. Большую роль в реализации сыграли наши социальные партнёры из компании „Автодорстрой“. Торжественно откроем памятник вместе с сургутянами и гостями города», — написал в своем telegram-канале мэр города Максим Слепов.
Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО. Автор памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в Калининграде.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!