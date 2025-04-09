Курган богат талантами: спортсмены взяли золото по дзюдо на международном фестивале. Фото

Курганские дзюдоисты взяли первые места на фестивале «Импульс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие собрало более 1000 атлетов (архивное фото)
Мероприятие собрало более 1000 атлетов (архивное фото) Фото:

Курганские дзюдоисты успешно выступили в Челябинске на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс». Сергей Руденко, Татьяна Качанова, Юля Баева взяли золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Подготовил спортсменов тренер Вячеслав Осипов
Подготовил спортсменов тренер Вячеслав Осипов
Фото:

Мероприятие собрало более 1000 атлетов с ограниченными возможностями здоровья из более чем 40 регионов России и нескольких стран мира, включая Италию, Индию, Казахстан, Белоруссию, Испанию, ОАЭ, Вьетнам и Китай. «Курганскую область представили воспитанники Областной спортивно-адаптивной школы (Шадринск) и Центра „Мостовик“ города Кургана в спорте глухих (дзюдо)», — пишет ведомство. Кроме того, серебряные медали взяли Яна Ежова и Вика Ольчук. Бронзу завоевала Ада Мероедова.

Курганская область продолжает демонстрировать высокие достижения в различных видах спорта на всероссийских и международных соревнованиях. Ранее спортсмены из Кургана уже показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве России по танцевальному спорту, завоевав серебряные медали.

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Курганские дзюдоисты успешно выступили в Челябинске на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс». Сергей Руденко, Татьяна Качанова, Юля Баева взяли золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. Мероприятие собрало более 1000 атлетов с ограниченными возможностями здоровья из более чем 40 регионов России и нескольких стран мира, включая Италию, Индию, Казахстан, Белоруссию, Испанию, ОАЭ, Вьетнам и Китай. «Курганскую область представили воспитанники Областной спортивно-адаптивной школы (Шадринск) и Центра „Мостовик“ города Кургана в спорте глухих (дзюдо)», — пишет ведомство. Кроме того, серебряные медали взяли Яна Ежова и Вика Ольчук. Бронзу завоевала Ада Мероедова. Курганская область продолжает демонстрировать высокие достижения в различных видах спорта на всероссийских и международных соревнованиях. Ранее спортсмены из Кургана уже показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве России по танцевальному спорту, завоевав серебряные медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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