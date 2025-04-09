Курганские дзюдоисты успешно выступили в Челябинске на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс». Сергей Руденко, Татьяна Качанова, Юля Баева взяли золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Мероприятие собрало более 1000 атлетов с ограниченными возможностями здоровья из более чем 40 регионов России и нескольких стран мира, включая Италию, Индию, Казахстан, Белоруссию, Испанию, ОАЭ, Вьетнам и Китай. «Курганскую область представили воспитанники Областной спортивно-адаптивной школы (Шадринск) и Центра „Мостовик“ города Кургана в спорте глухих (дзюдо)», — пишет ведомство. Кроме того, серебряные медали взяли Яна Ежова и Вика Ольчук. Бронзу завоевала Ада Мероедова.
Курганская область продолжает демонстрировать высокие достижения в различных видах спорта на всероссийских и международных соревнованиях. Ранее спортсмены из Кургана уже показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве России по танцевальному спорту, завоевав серебряные медали.
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