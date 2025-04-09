В Кургане обработали от клещей экотропу в Рябково и Голубые озера

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В Кургане обработали 114 территорий от клещей
В Кургане обработали 114 территорий от клещей Фото:

В Кургане завершена весенняя обработка общественных территорий от клещей. Работы проводились в парках, скверах, на набережной и других популярных местах отдыха граждан, включая экотропу в Рябково и Голубые озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«Всего, как сообщили в департаменте развития городского хозяйства, обработано 114 территорий общей площадью 41,5 га», — пишет ведомство. После завершения обработки на каждом из объектов были установлены таблички о запрете пребывания людей и выгула животных в течение трех дней. Кроме того, через несколько дней после обработки специалисты проведут контрольные обследования на наличие клещей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские клещи активизировались аномально рано. В этом году первый случай присасывания зафиксирован 20 марта в микрорайоне Тополя в Кургане. После диагностики снятого с человека клеща вирус клещевого энцефалита не выявлен.

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В Кургане завершена весенняя обработка общественных территорий от клещей. Работы проводились в парках, скверах, на набережной и других популярных местах отдыха граждан, включая экотропу в Рябково и Голубые озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «Всего, как сообщили в департаменте развития городского хозяйства, обработано 114 территорий общей площадью 41,5 га», — пишет ведомство. После завершения обработки на каждом из объектов были установлены таблички о запрете пребывания людей и выгула животных в течение трех дней. Кроме того, через несколько дней после обработки специалисты проведут контрольные обследования на наличие клещей. Ранее URA.RU сообщало, что курганские клещи активизировались аномально рано. В этом году первый случай присасывания зафиксирован 20 марта в микрорайоне Тополя в Кургане. После диагностики снятого с человека клеща вирус клещевого энцефалита не выявлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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