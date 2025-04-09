В Кургане обработали от клещей экотропу в Рябково и Голубые озера

В Кургане завершена весенняя обработка общественных территорий от клещей. Работы проводились в парках, скверах, на набережной и других популярных местах отдыха граждан, включая экотропу в Рябково и Голубые озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«Всего, как сообщили в департаменте развития городского хозяйства, обработано 114 территорий общей площадью 41,5 га», — пишет ведомство. После завершения обработки на каждом из объектов были установлены таблички о запрете пребывания людей и выгула животных в течение трех дней. Кроме того, через несколько дней после обработки специалисты проведут контрольные обследования на наличие клещей.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские клещи активизировались аномально рано. В этом году первый случай присасывания зафиксирован 20 марта в микрорайоне Тополя в Кургане. После диагностики снятого с человека клеща вирус клещевого энцефалита не выявлен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».