Курганские клещи активизировались аномально рано

В Курганской области клещи массово активизировались. Лаборатории, где выполняют исследования клещей на инфекции, оказались не готовы к ранним заявкам — некоторые реагенты еще не поступили, рассказали курганцы URA.RU.
«Обратились в лабораторию для исследования клеща. Нам сообщили, что могут провести анализ только на клещевой энцефалит. Для анализа клеща на другие инфекции реагентов еще нет, мол слишком рано начался сезон. Поэтому от других инфекций сказали, что нужно пропить антибиотик», — рассказали читатели.
В прошлом году первый укус клеща в Курганской области был зарегистрирован 26 марта. В этом году первый случай присасывания зафиксирован 20 марта в микрорайоне Тополя в Кургане. После диагностики снятого с человека клеща вирус клещевого энцефалита не выявлен.
По данным Роспотребнадзора по Курганской области, в регионе от клещевого вирусного энцефалита привиты больше 13 тысяч человек. Это более 27% от плана.
Ранее URA.RU писало, что клещи пробуждаются, когда сходит снежный покров и устанавливаются плюсовые температуры воздуха. Единичные особи способны активизироваться уже при нулевой температуре в местах, где солнце хорошо прогревает деревья. По информации Референс-центра по мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом, зимняя оттепель может повлиять на численность таежных клещей — они не выдерживают колебаний температур, численность снижается по отношению к среднемноголетним данным. При обнаружении присосавшегося клеща, следует обратиться в медицинскую организацию, а клеща рекомендуют принести в лабораторию для проведения анализа на наличие возбудителей инфекций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».