Набиуллина раскрыла, когда снизят ключевую ставку

Набиуллина: ЦБ снизит ставку, когда установится устойчивое замедление цен
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Набиуллина заявила, что ЦБ снизит ключевую ставку, когда установится устойчивое замедление инфляции
Набиуллина заявила, что ЦБ снизит ключевую ставку, когда установится устойчивое замедление инфляции Фото:

Центробанк России будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, учитывая необходимость убедиться в устойчивости замедления инфляции. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, нужно убедиться, что замедление цен устойчиво», — сказала Набиуллина во время заседания Госдумы. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».

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Центробанк России будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, учитывая необходимость убедиться в устойчивости замедления инфляции. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, нужно убедиться, что замедление цен устойчиво», — сказала Набиуллина во время заседания Госдумы. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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