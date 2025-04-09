Набиуллина раскрыла, когда снизят ключевую ставку

Набиуллина заявила, что ЦБ снизит ключевую ставку, когда установится устойчивое замедление инфляции
Центробанк России будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, учитывая необходимость убедиться в устойчивости замедления инфляции. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, нужно убедиться, что замедление цен устойчиво», — сказала Набиуллина во время заседания Госдумы. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
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