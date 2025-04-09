В какое время суток лучше продавать машину

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Пик активности покупателей автомобилей приходится на время с 12:00 до 17:00
Пик активности покупателей автомобилей приходится на время с 12:00 до 17:00 Фото:

Пик активности покупателей и продавцов автомобилей в России приходится на временной промежуток с 12 до 17 часов — в этот период происходит 42% всех контактов с продавцами, сообщили эксперты «Авито Авто».

«Наибольшая активность покупателей приходится на дневное время независимо от дня недели. С 12:00 до 17:00 происходит 42% всех контактов с продавцами», — передают «Известия» слова экспертов «Авито Авто». Данные исследования показывают, что вечерние часы с 18:00 до 23:00 также активны, но менее предпочтительны, так как приходится на них только 29,6% контактов. Активность покупателей незначительно снижается в пятницу и субботу, но разница с другими днями составляет не более чем 1 процентный пункт.

Продавцы должны помнить, что интерес к покупке авто остается высоким в выходные дни, поэтому размещение объявления о продаже авто в этот период поможет привлечь дополнительное внимание. Об этом заявил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев. При этом большая часть (45,5%) объявлений о продаже также выкладывается с 12:00 до 17:00. Доля же предложений в субботу и воскресение составляет около 12%.

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Пик активности покупателей и продавцов автомобилей в России приходится на временной промежуток с 12 до 17 часов — в этот период происходит 42% всех контактов с продавцами, сообщили эксперты «Авито Авто». «Наибольшая активность покупателей приходится на дневное время независимо от дня недели. С 12:00 до 17:00 происходит 42% всех контактов с продавцами», — передают «Известия» слова экспертов «Авито Авто». Данные исследования показывают, что вечерние часы с 18:00 до 23:00 также активны, но менее предпочтительны, так как приходится на них только 29,6% контактов. Активность покупателей незначительно снижается в пятницу и субботу, но разница с другими днями составляет не более чем 1 процентный пункт. Продавцы должны помнить, что интерес к покупке авто остается высоким в выходные дни, поэтому размещение объявления о продаже авто в этот период поможет привлечь дополнительное внимание. Об этом заявил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев. При этом большая часть (45,5%) объявлений о продаже также выкладывается с 12:00 до 17:00. Доля же предложений в субботу и воскресение составляет около 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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