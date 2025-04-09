ФСБ задержала начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

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В Уфе задержан Владислав Дзюба
В Уфе задержан Владислав Дзюба Фото:

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали начальника УФСИН региона Владислава Дзюбу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном комитете России.

«Силовики задержали начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий», — написали в telegram-канале «Следком». Известно, что эту должность занимает Владислав Дзюба.

Редакция URA.RU позвонила в УФСИН по Республике Башкортостан, где корреспондента агентства перенаправили в пресс-службу Владислава Дзюбы. В пресс-службе трубку не взяли.

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В Башкирии сотрудники ФСБ задержали начальника УФСИН региона Владислава Дзюбу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном комитете России. «Силовики задержали начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий», — написали в telegram-канале «Следком». Известно, что эту должность занимает Владислав Дзюба. Редакция URA.RU позвонила в УФСИН по Республике Башкортостан, где корреспондента агентства перенаправили в пресс-службу Владислава Дзюбы. В пресс-службе трубку не взяли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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