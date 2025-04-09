ФСБ задержала начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали начальника УФСИН региона Владислава Дзюбу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном комитете России.
«Силовики задержали начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий», — написали в telegram-канале «Следком». Известно, что эту должность занимает Владислав Дзюба.
Редакция URA.RU позвонила в УФСИН по Республике Башкортостан, где корреспондента агентства перенаправили в пресс-службу Владислава Дзюбы. В пресс-службе трубку не взяли.
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