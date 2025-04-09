На Курганскую область надвигается опасная непогода

Курганское МЧС прогнозирует порывы ветра до 18 метров в секунду и дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, местами возможны грозы и небольшие дожди
В Кургане прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, местами возможны грозы и небольшие дожди Фото:

В Курганской области ожидаются сложные погодные условия в ближайшие сутки. По информации МЧС России по Курганской области, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, местами возможны грозы и небольшие дожди.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время непогоды. В ведомстве советуют: «При сильном ветре не стойте у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок; находясь в помещении — закройте все форточки и окна; во время грозы не пользуйтесь электроприборами».

Кроме того, МЧС подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду и при сильном ветре. Отмечается, что малейший очаг возгорания может привести к крупному пожару.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане будет жарко, но дождливо. Так, 10 апреля столбик термометра может показывать до 25 градусов тепла. В городе за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков.

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В Курганской области ожидаются сложные погодные условия в ближайшие сутки. По информации МЧС России по Курганской области, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, местами возможны грозы и небольшие дожди. МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время непогоды. В ведомстве советуют: «При сильном ветре не стойте у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок; находясь в помещении — закройте все форточки и окна; во время грозы не пользуйтесь электроприборами». Кроме того, МЧС подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду и при сильном ветре. Отмечается, что малейший очаг возгорания может привести к крупному пожару. Ранее URA.RU писало, что в Кургане будет жарко, но дождливо. Так, 10 апреля столбик термометра может показывать до 25 градусов тепла. В городе за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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