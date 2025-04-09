На Курганскую область надвигается опасная непогода

В Курганской области ожидаются сложные погодные условия в ближайшие сутки. По информации МЧС России по Курганской области, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, местами возможны грозы и небольшие дожди.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время непогоды. В ведомстве советуют: «При сильном ветре не стойте у оборванных проводов, раскачивающихся вывесок; находясь в помещении — закройте все форточки и окна; во время грозы не пользуйтесь электроприборами».
Кроме того, МЧС подчеркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду и при сильном ветре. Отмечается, что малейший очаг возгорания может привести к крупному пожару.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане будет жарко, но дождливо. Так, 10 апреля столбик термометра может показывать до 25 градусов тепла. В городе за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».