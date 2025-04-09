Китай рекордно взвинтил пошлины на американские товары

Китайская Народная Республика повысит дополнительную пошлину на все товары, ввозимые из Соединенных Штатов Америки с 34% до 84% с 10 апреля текущего года. Об этом сообщает Министерство финансов Китайской Народной Республики.
«Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в „Объявлении Тарифной комиссии Государственного совета о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из Соединенных Штатов“ с 34% до 84%», — передает министерство на своем сайте. Изменения вступят в действия с 10 апреля.
Ранее Соединенные Штаты объявили о повышении таможенных тарифов на ввозимые из Китая товары до 104%. Новые ставки пошлин начнут действовать с 9 апреля текущего года., передает RT.
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