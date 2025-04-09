Евросоюз отдал Украине миллиард евро из доходов от российских активов

Евросоюз перечислил властям Киева миллиард евро (более 93 миллиардов рублей) доходов, которые были получены от замороженных активов России. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
«ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро в рамках инициативы ERA… Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — объявил Шмыгаль. Сообщение опубликовано в telegram-канале премьера. Он отметил, что Украине уже получила пять миллиардов евро по этой программе.
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