Крупный ландшафтный пожар тушат сотрудники МЧС в Тюмени

В Тюмени пожарные тушат крупный ландшафтный пожар недалеко от Велижанского тракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«На 6-м километре Велижанского тракта пожар. Происходит горение сухой травы и растительности», — пояснили в ведомстве.
На месте происшествия работают семь единиц основной пожарной техники. К тушению возгорания привлечены 28 человек. Общая площадь пожара на данный момент составляет 20 гектаров.
Ранее в Тюменской области уже потушили два ландшафтных пожара. Они произошли в Абатском районе. Их общая площадь составила шесть гектаров.
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