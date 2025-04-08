08 апреля 2025

Крупный ландшафтный пожар тушат сотрудники МЧС в Тюмени

20 гектаров сухой травы горят в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание возникло на шестом километре Велижанского тракта
Возгорание возникло на шестом километре Велижанского тракта Фото:

В Тюмени пожарные тушат крупный ландшафтный пожар недалеко от Велижанского тракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На 6-м километре Велижанского тракта пожар. Происходит горение сухой травы и растительности», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают семь единиц основной пожарной техники. К тушению возгорания привлечены 28 человек. Общая площадь пожара на данный момент составляет 20 гектаров.

Ранее в Тюменской области уже потушили два ландшафтных пожара. Они произошли в Абатском районе. Их общая площадь составила шесть гектаров.

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В Тюмени пожарные тушат крупный ландшафтный пожар недалеко от Велижанского тракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «На 6-м километре Велижанского тракта пожар. Происходит горение сухой травы и растительности», — пояснили в ведомстве. На месте происшествия работают семь единиц основной пожарной техники. К тушению возгорания привлечены 28 человек. Общая площадь пожара на данный момент составляет 20 гектаров. Ранее в Тюменской области уже потушили два ландшафтных пожара. Они произошли в Абатском районе. Их общая площадь составила шесть гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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