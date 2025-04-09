К началу сезона отпусков в расписаниях аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа появились новые маршруты. Увеличилось количество рейсов на юг России, возобновились курортные направления. Агентство URA.RU изучило летний график полетов и выяснило, куда югорчане летом могут слетать в отпуск.
За границу — без пересадок
Лидером по числу направлений остается аэропорт Сургута. В международной части расписания значатся рейсы в Анталью, Баку, Ош, Ереван, Бишкек, Дубай, Ташкент, Фергану и Худжанд. Многие из них сезонные, но они дают возможность отправиться в отпуск напрямую, без пересадок в центральной части страны.
В аэропорту Нижневартовска также доступны прямые международные перелеты. Среди направлений — Баку, Ташкент, Наманган, Ош и Худжанд.
Открываем новые уголки России
Внутри России список направлений также расширился. Из Сургута открылись новые рейсы в Волгоград, Махачкалу, Саратов, Ставрополь, Горно-Алтайск и Барнаул. Увеличено количество вылетов в Сочи — теперь рейсы выполняются почти ежедневно, а в некоторые дни сразу несколькими авиакомпаниями. Также активно летают самолеты в Минеральные Воды и Махачкалу.
Аэропорт Нижневартовска добавил в расписание рейсы в Минеральные Воды, Махачкалу и Сочи. Есть регулярные полеты в Уфу, Казань, Пермь, Чебоксары, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Москву и Тюмень.
В аэропорту Ханты-Мансийска доступны рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Салехард и Санкт-Петербург. Регулярно выполняются рейсы в Москву, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Омск.
Добраться до крупных российских городов можно и из других аэропортов Югры. В Москву летают самолеты из Нягани и Когалыма. В Тюмень — из Нягани, Когалыма, Урая, Советского и Белоярского. В Екатеринбург отправляются рейсы из Нягани, Урая и Советского. Кроме того, из Когалыма доступны полеты в Пермь, Уфу, Самару и Ижевск. Из Советского можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург.
Изучаем Югру
Летний сезон — это не только пляжи, но и удачное время, чтобы лучше узнать родной регион. Прямые рейсы внутри округа позволяют быстро добраться до соседних городов, чтобы прогуляться по набережной Сургута, посетить музеи Нижневартовска, посмотреть на мамонтов в Ханты-Мансийске или просто навестить близких.
Авиакомпании выполняют регулярные рейсы между городами Югры. Так, из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска летают воздушные суда в Нягань, Урай, Белоярский, Советский. Из Нягани самолетом можно добраться в Нижневартовск и Белоярский. Из Белоярского, в свою очередь, выполняются рейсы в Ханты-Мансийск. Урай также связан авиасообщением со столицей региона.
Выбор направлений этим летом широк — осталось только решить, где и как провести долгожданный отпуск. Будь то южное побережье, соседний город или путешествие в другую страну — главное, чтобы поездка принесла радость, новые впечатления и осталась в памяти светлыми воспоминаниями.
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