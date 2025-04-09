Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала, где она играет главную роль

Российскую актрису Кристину Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», сообщают telegram-каналы. Причиной стали неоднократные срывы артисткой съемочного графика и конфликты со съемочной командой.
«Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала „Склиф“, где она играет главную роль. 36-летняя актриса систематически срывала съемочный график и конфликтовала с коллегами по площадке», — пишет telegram-канал Mash.
Асмус была отстранена от участия в съемках, несмотря на то, что они еще не были завершены. Причиной послужило создание ею чрезвычайно токсичной обстановки, которая ставила под угрозу весь процесс производства. По данным канала, актриса регулярно вступала в конфликты со своими коллегами, включая Матвея Лыкова, и пыталась внести изменения в сценарий, чего не предполагал ее статус.
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