В Тюменской области простятся с морпехом, спасшим своих товарищей ценой жизни

В Ялуторовске состоится прощание с Петром Королевым, который ценой жизни спас товарищей от атаки дрона. Об этом URA.RU сообщила администрация города.
«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Королева Петра Александровича, родившегося 24.12. 2002 года. Отпевание и прощание с П.А. Королевым состоится завтра, в четверг, 10 апреля в Сретенском Соборе с 12 часов», — поделились подробностями в пресс-службе.
Петр окончил школу №4, а также специальность техника-механика в местном агротехнологическом колледже. Впоследствии служил в мотострелковых войсках на Дальнем Востоке.
После подписания контакта с Минобороны РФ молодого человека зачислили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота Курская. Он служил водителем БМП. Во время атаки БПЛА на отряд, тюменец ценой жизни защитил своих товарищей.
Ранее в Тюменской области простились с молодым человеком, который также погиб в зоне специальной военной операции. ОН находился на фронте менее месяца.
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