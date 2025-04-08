08 апреля 2025

В Тюменской области простятся с морпехом, спасшим своих товарищей ценой жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина защитил товарищей от атаки БПЛА
Мужчина защитил товарищей от атаки БПЛА Фото:

В Ялуторовске состоится прощание с Петром Королевым, который ценой жизни спас товарищей от атаки дрона. Об этом URA.RU сообщила администрация города.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Королева Петра Александровича, родившегося 24.12. 2002 года. Отпевание и прощание с П.А. Королевым состоится завтра, в четверг, 10 апреля в Сретенском Соборе с 12 часов», — поделились подробностями в пресс-службе.

Петр окончил школу №4, а также специальность техника-механика в местном агротехнологическом колледже. Впоследствии служил в мотострелковых войсках на Дальнем Востоке.

После подписания контакта с Минобороны РФ молодого человека зачислили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота Курская. Он служил водителем БМП. Во время атаки БПЛА на отряд, тюменец ценой жизни защитил своих товарищей.

Ранее в Тюменской области простились с молодым человеком, который также погиб в зоне специальной военной операции. ОН находился на фронте менее месяца.

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В Ялуторовске состоится прощание с Петром Королевым, который ценой жизни спас товарищей от атаки дрона. Об этом URA.RU сообщила администрация города. «С глубокой скорбью сообщаем о гибели Королева Петра Александровича, родившегося 24.12. 2002 года. Отпевание и прощание с П.А. Королевым состоится завтра, в четверг, 10 апреля в Сретенском Соборе с 12 часов», — поделились подробностями в пресс-службе. Петр окончил школу №4, а также специальность техника-механика в местном агротехнологическом колледже. Впоследствии служил в мотострелковых войсках на Дальнем Востоке. После подписания контакта с Минобороны РФ молодого человека зачислили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота Курская. Он служил водителем БМП. Во время атаки БПЛА на отряд, тюменец ценой жизни защитил своих товарищей. Ранее в Тюменской области простились с молодым человеком, который также погиб в зоне специальной военной операции. ОН находился на фронте менее месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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