На сестер Камшиловых в Кургане возбуждено два новых уголовных дела

В Кургане были возбуждены два новых уголовных дела по факту мошенничества в сфере страхования, совершенного организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Речь идет о сестрах Камшиловых — Марине и Елене.
По версии следствия, преступления происходили в июле и ноябре 2023 года. Злоумышленники действовали методом инсценировки ДТП, чтобы незаконно получить денежные средства от страховой компании. «Путем инсценировки ДТП между автомобилем под управлением злоумышленников и транспортными средствами жителей города, под предлогом возмещения ущерба, фигуранты похитили в каждом случае порядка ста тысяч рублей, принадлежащих страховой компании», — пишет ведомство. Материальный ущерб от двух преступлений составил около 200 тысяч рублей.
Сестер Камшиловых задержали в Кургане в ноябре 2024 года. С момента задержания дочерей депутата гордумы Ивана Камшилова, Елены и Марины Камшиловых, уже возбуждено 20 уголовных дел. Елена и Марина Камшиловы находятся в СИЗО, в то время как многие участники расследуемых событий находятся под домашним арестом. Сестры обвиняются в мошенничестве с инсценировкой ДТП, что привело к возбуждению значительного количества уголовных дел.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы устроили дебаты в соцсетях из-за продления ареста сестрам Камшиловым. Одна часть курганцев радуются этому факту, считая, что там им и место. Другая — сочувствует и переживает о судьбах сестер, считая это решение несправедливым.
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