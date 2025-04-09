Освобожденный из колонии актер Михаил Ефремов вернулся в свою московскую квартиру. Соответсвующее видео публикует телеканал «Звезда».
На кадрах видно, как группа журналистов окружает актера, направляющегося в свою квартиру. Ефремов заявил о плохом самочувствии и отметил, что в настоящий момент не может вести беседу. Однако артист выразил благодарность присутствующим за проявленное внимание и поддержку.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер был освобожден из исправительной колонии № 4, расположенной в Белгородской области. В планах у артиста — творческая деятельность, передает «Национальная служба новостей».
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