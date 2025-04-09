Освобожденный Михаил Ефремов вернулся в московскую квартиру. Видео

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Ефремов заявил, что на текущий момент плохо себя чувствует
Ефремов заявил, что на текущий момент плохо себя чувствует Фото:

Освобожденный из колонии актер Михаил Ефремов вернулся в свою московскую квартиру. Соответсвующее видео публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как группа журналистов окружает актера, направляющегося в свою квартиру. Ефремов заявил о плохом самочувствии и отметил, что в настоящий момент не может вести беседу. Однако артист выразил благодарность присутствующим за проявленное внимание и поддержку.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер был освобожден из исправительной колонии № 4, расположенной в Белгородской области. В планах у артиста — творческая деятельность, передает «Национальная служба новостей».

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Освобожденный из колонии актер Михаил Ефремов вернулся в свою московскую квартиру. Соответсвующее видео публикует телеканал «Звезда». На кадрах видно, как группа журналистов окружает актера, направляющегося в свою квартиру. Ефремов заявил о плохом самочувствии и отметил, что в настоящий момент не может вести беседу. Однако артист выразил благодарность присутствующим за проявленное внимание и поддержку. Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер был освобожден из исправительной колонии № 4, расположенной в Белгородской области. В планах у артиста — творческая деятельность, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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