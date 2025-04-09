Бортпроводник из Екатеринбурга, спасший жизнь ребенку, стал участником праймериз ЕР в Тюмени

На праймериз «Единой России» в Тюмени заявился свердловчанин Михаил Коломоец
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На праймериз «Единой России» в регионе заявился еще один участник СВО
На праймериз «Единой России» в регионе заявился еще один участник СВО Фото:

На праймериз «Единой России» в Тюменской области заявился Михаил Коломоец, бывший бортпроводник из Екатеринбурга и участник СВО. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«Михаил Коломоец, работал в ФСБ, после сменил профессию — стал бортпроводником. В августе 2022 года ушел на СВО, где находится до сих пор. Михаил Коломоец — кандидат в думу Тюменского района первого созыва», — сообщили URA.RU в реготделении партии.

В разговоре с агентством Михаил Коломоец рассказал, что начинал свою карьеру в ФСБ, после по зову сердца переучился на бортпроводника — мужчина хотел увидеть мир. В аэропорту «Кольцово» Коломоец спас жизнь 14-летнему пассажиру рейса в Худжанд (Туркменистан) в 2017 году, мальчику стало плохо из-за сильного приступа астмы. Бортпроводник сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца.

В случае избрания Михаил Коломоец планирует работать по двум направлениям — помощь участникам СВО, их семьям и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Я почти многодетный отец и меня сильно волнуют вопросы, связанные с детьми. Не могу находиться в стороне», — сообщил кандидат в разговоре с URA.RU.

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На праймериз «Единой России» в Тюменской области заявился Михаил Коломоец, бывший бортпроводник из Екатеринбурга и участник СВО. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Михаил Коломоец, работал в ФСБ, после сменил профессию — стал бортпроводником. В августе 2022 года ушел на СВО, где находится до сих пор. Михаил Коломоец — кандидат в думу Тюменского района первого созыва», — сообщили URA.RU в реготделении партии. В разговоре с агентством Михаил Коломоец рассказал, что начинал свою карьеру в ФСБ, после по зову сердца переучился на бортпроводника — мужчина хотел увидеть мир. В аэропорту «Кольцово» Коломоец спас жизнь 14-летнему пассажиру рейса в Худжанд (Туркменистан) в 2017 году, мальчику стало плохо из-за сильного приступа астмы. Бортпроводник сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца. В случае избрания Михаил Коломоец планирует работать по двум направлениям — помощь участникам СВО, их семьям и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Я почти многодетный отец и меня сильно волнуют вопросы, связанные с детьми. Не могу находиться в стороне», — сообщил кандидат в разговоре с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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