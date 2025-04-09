Посол Даричев: Россия намерена обсудить с США возобновление авиасообщения

Российская делегация намерена обсудить с представителями Соединенных Штатов вопрос возобновления прямых авиарейсов между странами на предстоящих переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Российская сторона поставит „в практической плоскости“ вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США», — передает РИА Новости сообщение Даричева. Посол подчеркнул, что прекращение авиасообщения было инициировано Вашингтоном. Он выразил мнение, что возобновление полетов не только способствовало бы развитию официальных дипломатических связей, но также стимулировало бы бизнес.
Переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и США активно ведутся уже долгое время. Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что восстановление авиасообщения важно для решения практических вопросов, касающихся граждан обеих стран, передает «Национальная служба новостей».
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