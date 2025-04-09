Тюменцы подерутся на голых кулаках за титул чемпиона в полулегком весе

Тюменские бойцы Баталов и Джиянов вновь сразятся за титул чемпиона
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Ранее тюменцы уже сражались на арене
Ранее тюменцы уже сражались на арене Фото:

Бойцы кулачного стиля из Тюмени Виктор Баталов и Шохрух Джиянов проведут поединок, который определит чемпиона RCC Hard в полулегком весе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе спортивной организации.

«Тюменцы Баталов и Джиянов проведут бой за титул чемпиона по боям на голых кулаках. Пятираундовый поединок состоится 3 мая в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК», — поделились в пресс-службе.

Ранее молодые спортсмены из Тюмени уже встречались на арене в ноябре 2024 года. Чемпионом был выбран Виктор Баталов, однако фанаты оказались несогласны с решением судей.

Ранее тюменский боец MMA Иван Гниздицкий нокаутировал своего соперника за две минуты и 46 секунд и заполучил победу. За это бойцу вручили почти миллион рублей призового фонда.

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Бойцы кулачного стиля из Тюмени Виктор Баталов и Шохрух Джиянов проведут поединок, который определит чемпиона RCC Hard в полулегком весе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе спортивной организации. «Тюменцы Баталов и Джиянов проведут бой за титул чемпиона по боям на голых кулаках. Пятираундовый поединок состоится 3 мая в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК», — поделились в пресс-службе. Ранее молодые спортсмены из Тюмени уже встречались на арене в ноябре 2024 года. Чемпионом был выбран Виктор Баталов, однако фанаты оказались несогласны с решением судей. Ранее тюменский боец MMA Иван Гниздицкий нокаутировал своего соперника за две минуты и 46 секунд и заполучил победу. За это бойцу вручили почти миллион рублей призового фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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