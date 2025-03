Тюменский боец выиграл почти миллион рублей за три минуты боя

Тюменец нокаутировал соперника за две минуты и 46 секунд Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский боец ММА Иван Гниздицкий выступил в сильнейшей лиге Азии — One Championship. Он смог нокаутировать соперника за две минуты и 46 секунд, за что президент организации вручил тюменцу 350 тысяч бат — это примерно 924 тысячи рублей. «Тюменский боец Иван Гниздицкий сегодня дебютировал в сильнейшие лиге Азии — One Championship… Рефери Херб Дин остановил бой на двух минутах и 46 секундах первого раунда, зафиксировав победу россиянина техническим нокаутом. Президент One оценил победу Ивана — боец забрал бонус за победу в размере 350 тысяч бат», — сообщили URA.RU в пресс-службе RCC. Гниздицким заинтересовались еще в 2024 году — когда он стал победителем RCC 18 в Тюмени. Сейчас же вся Азия с нетерпением ждет его новых боев и побед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

