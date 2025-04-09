Генпрокурор Краснов распорядился, чтобы семье бойца СВО из Кургана возместили ущерб за сгоревший дом

Семья бойца специальной военной операции из Кургана, потерявшая свой дом из-за пожара, получила компенсацию после того, как ее дело взял на контроль генпрокурор России Игорь Краснов. Изначально власти отказали в помощи, но после обращения в суд, Курганский областной суд постановил выплатить более двух миллионов рублей. Средства уже переданы семье. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
«Апелляционным определением Курганского областного суда требования надзорного ведомства удовлетворены, с администрации города взыскано более двух миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства дела были таковы: дом, в котором жила женщина с двумя детьми, сгорел, пока ее муж был на службе в зоне СВО. Первоначально власти отказали в компенсации за новое жилье. Исполнение судебного акта уже произведено, и заявительница получила денежные средства.
Кроме того, в 2023 году в Курганской области было удовлетворено 90 исков прокуроров, связанных с пожарами и правом собственности на недвижимость. Общая сумма возложенных на органы власти обязательств по возмещению ущерба составила 45 миллионов рублей. Все судебные акты на момент сообщения уже исполнены.
Проблемы с жильем в Курганской области не новы: жители аварийного дома по улице Машиностроителей в Кургане уже шесть лет ждут расселения из-за неблагоприятных условий проживания. Дом признали аварийным в 2017 году.
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