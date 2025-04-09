Тюменский рыбак выловил гигантскую щуку. Фото

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Рыба была поймана на реке Исеть
Рыба была поймана на реке Исеть Фото:

В Тюменской области на реке Исеть местный рыбак выловил гигантскую щуку весом пять килограммов. Своим уловом тюменец поделился в социальных сетях.

«Река Исеть порадовала уловом. Поймал щуку весом пять килограммов», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области».

Ранее рыбу подобного размера житель Тюменской области выловил в конце октября 2024 года. Мужчине удалось поймать на реке Ишим щуку весом четыре килограмма 900 грамм.

Общий вес рыбы составляет пять килограмм
Общий вес рыбы составляет пять килограмм
Фото:

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В Тюменской области на реке Исеть местный рыбак выловил гигантскую щуку весом пять килограммов. Своим уловом тюменец поделился в социальных сетях. «Река Исеть порадовала уловом. Поймал щуку весом пять килограммов», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области». Ранее рыбу подобного размера житель Тюменской области выловил в конце октября 2024 года. Мужчине удалось поймать на реке Ишим щуку весом четыре килограмма 900 грамм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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