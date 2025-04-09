Рыба была поймана на реке Исеть
В Тюменской области на реке Исеть местный рыбак выловил гигантскую щуку весом пять килограммов. Своим уловом тюменец поделился в социальных сетях.
«Река Исеть порадовала уловом. Поймал щуку весом пять килограммов», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области».
Ранее рыбу подобного размера житель Тюменской области выловил в конце октября 2024 года. Мужчине удалось поймать на реке Ишим щуку весом четыре килограмма 900 грамм.
Общий вес рыбы составляет пять килограмм
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