Главу Гагаузии Гуцул перевели под домашний арест

Суд Кишинева постановил перевести Гуцул под домашний арест
Главу Гагаузии Евгению Гуцул перевели под домашний арест. Об этом сообщили в ходе судебного заседания в Кишиневе.
«Суд Кишинева постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на решение суда.
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