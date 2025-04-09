Омбудсмен рассказал о прибывших в Пермь беженцах из Сирии

Пермский омбудсмен Сапко: среди беженцев из Сирии есть врачи и учителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцам необходимы сезонные вещи
Беженцам необходимы сезонные вещи Фото:

Омбудсмен Игорь Сапко пообщался с беженцами из Сирии, которые прибыли в Пермь. Их пытаются устроить на работу, для них ищут жилье и помогают решить вопросы с документами. Об этом Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Среди прибывших есть врачи и учителя, которые готовы продолжить свою профессиональную деятельность. Но есть проблемы подтверждения образования», — сообщил омбудсмен.

Он добавил, что в ближайшее время сирийцам оформят полюса ОМС. Также планируют выдать местные SIM-карты. Кроме этого, беженцы нуждаются в одежде. Некоторые планируют уехать к родственникам в другой регион.

Группа беженцев из Сирии приехала в Пермь 3 апреля. Их эвакуировали из зоны военного конфликта. Сотрудники экстренных служб встретили беженцев на железнодорожном вокзале Пермь-2.

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Омбудсмен Игорь Сапко пообщался с беженцами из Сирии, которые прибыли в Пермь. Их пытаются устроить на работу, для них ищут жилье и помогают решить вопросы с документами. Об этом Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Среди прибывших есть врачи и учителя, которые готовы продолжить свою профессиональную деятельность. Но есть проблемы подтверждения образования», — сообщил омбудсмен. Он добавил, что в ближайшее время сирийцам оформят полюса ОМС. Также планируют выдать местные SIM-карты. Кроме этого, беженцы нуждаются в одежде. Некоторые планируют уехать к родственникам в другой регион. Группа беженцев из Сирии приехала в Пермь 3 апреля. Их эвакуировали из зоны военного конфликта. Сотрудники экстренных служб встретили беженцев на железнодорожном вокзале Пермь-2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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