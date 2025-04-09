Омбудсмен рассказал о прибывших в Пермь беженцах из Сирии

Омбудсмен Игорь Сапко пообщался с беженцами из Сирии, которые прибыли в Пермь. Их пытаются устроить на работу, для них ищут жилье и помогают решить вопросы с документами. Об этом Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Среди прибывших есть врачи и учителя, которые готовы продолжить свою профессиональную деятельность. Но есть проблемы подтверждения образования», — сообщил омбудсмен.
Он добавил, что в ближайшее время сирийцам оформят полюса ОМС. Также планируют выдать местные SIM-карты. Кроме этого, беженцы нуждаются в одежде. Некоторые планируют уехать к родственникам в другой регион.
Группа беженцев из Сирии приехала в Пермь 3 апреля. Их эвакуировали из зоны военного конфликта. Сотрудники экстренных служб встретили беженцев на железнодорожном вокзале Пермь-2.
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