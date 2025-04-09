«Хотел пошутить»: мужчина, напавший на ребенка во дворе Ханты-Мансийска, объяснился за свой поступок

Мужчина, напавший на ребенка в Ханты-Мансийске, объяснился за свой поступок
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина оправдывает свой поступок шуткой
Мужчина оправдывает свой поступок шуткой Фото:

Мужчина, которой пнул ребенка и протащил по двору в Ханты-Мансийске, объяснил свой поступок шуткой. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур в ХМАО.

«Мужчина был пьяный. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить, но видимо все вышло из-под контроля. Но он до сих пор не совсем в адеквате. Сейчас с ним работают полицейские», — рассказал инсайдер. Также выяснилось, что мужчина приехал в Ханты-Мансийск на несколько дней из Березовского района.

При этом одна из жительниц окружной столицы в одном из югорских telegram-каналах написала, что инцидент с ребенком — не единственный. «Этот урод и моего ребенка пинал», — заявила она.

В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что полиция Ханты-Мансийска задержала жителя, избившего ребенка во дворе. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Мужчина, которой пнул ребенка и протащил по двору в Ханты-Мансийске, объяснил свой поступок шуткой. Об этом URA.RU рассказал источник из силовых структур в ХМАО. «Мужчина был пьяный. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить, но видимо все вышло из-под контроля. Но он до сих пор не совсем в адеквате. Сейчас с ним работают полицейские», — рассказал инсайдер. Также выяснилось, что мужчина приехал в Ханты-Мансийск на несколько дней из Березовского района. При этом одна из жительниц окружной столицы в одном из югорских telegram-каналах написала, что инцидент с ребенком — не единственный. «Этот урод и моего ребенка пинал», — заявила она. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что полиция Ханты-Мансийска задержала жителя, избившего ребенка во дворе. В отношении него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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