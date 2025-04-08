08 апреля 2025

Полиция Ханты-Мансийска задержала жителя, избившего ребенка во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержан напавший на ребенка житель Ханты-Мансийска
Задержан напавший на ребенка житель Ханты-Мансийска Фото:

Полиция Ханты-Мансийска нашла мужчину, который побил ребенка во дворе. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили агентству в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «побои». Сам же подозреваемый пояснил, что был сильно пьян и не помнит, как напал на ребенка.

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Полиция Ханты-Мансийска нашла мужчину, который побил ребенка во дворе. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили агентству в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «побои». Сам же подозреваемый пояснил, что был сильно пьян и не помнит, как напал на ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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