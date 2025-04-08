Полиция Ханты-Мансийска задержала жителя, избившего ребенка во дворе

Задержан напавший на ребенка житель Ханты-Мансийска
Полиция Ханты-Мансийска нашла мужчину, который побил ребенка во дворе. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили агентству в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «побои». Сам же подозреваемый пояснил, что был сильно пьян и не помнит, как напал на ребенка.
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