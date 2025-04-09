Экс-владельцу банка «Югра» предъявлены новые обвинения

Экс-владельцу банка «Югра» Хотину предъявлены обвинения в мошенничестве
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Суд изберет Хотину меру пресечения
Суд изберет Хотину меру пресечения Фото:

Бывшему владельца банка «Югра» Алексею Хотину предъявлены новые обвинения по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Обвиняемый Хотин А. Ю. Статья 159, часть 4», — сообщается в базе данных. Суд изберет бизнесмену меру пресечения.

Ранее URA.RU писало, что суд удовлетворил исковые заявления Россельхозбанка к Алексею Хотину. С него взыщут 14 миллиардов рублей.

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Бывшему владельца банка «Югра» Алексею Хотину предъявлены новые обвинения по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. «Обвиняемый Хотин А. Ю. Статья 159, часть 4», — сообщается в базе данных. Суд изберет бизнесмену меру пресечения. Ранее URA.RU писало, что суд удовлетворил исковые заявления Россельхозбанка к Алексею Хотину. С него взыщут 14 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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