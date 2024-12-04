С экс-владельца банка «Югра» взыщут 14 миллиардов рублей

04 декабря 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Суд Москвы удовлетворил исковые требования банка к Алексею Хотину Фото: Роман Наумов © URA.RU Решением суда удовлетворены исковые требования Россельхозбанка к Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра», в размере 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО „Российский Сельскохозяйственный банк“ к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Величина взысканий составила более 14 млрд рублей (точная сумма — 14 162 208 900, 88 рубля). Дополнительно ответчику также назначена государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей. Ранее бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который был осужден на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил смягчить приговор и выразил готовность отправиться в зону СВО. По его словам, ущерб по уголовному делу на тот момент был полностью погашен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решением суда удовлетворены исковые требования Россельхозбанка к Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра», в размере 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО „Российский Сельскохозяйственный банк“ к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Величина взысканий составила более 14 млрд рублей (точная сумма — 14 162 208 900, 88 рубля). Дополнительно ответчику также назначена государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей. Ранее бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который был осужден на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил смягчить приговор и выразил готовность отправиться в зону СВО. По его словам, ущерб по уголовному делу на тот момент был полностью погашен.