С экс-владельца банка «Югра» взыщут 14 миллиардов рублей

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Здание Московского городского суда. Москва, московский городской суд, фемида, суд
Суд Москвы удовлетворил исковые требования банка к Алексею Хотину Фото:

Решением суда удовлетворены исковые требования Россельхозбанка к Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра», в размере 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО „Российский Сельскохозяйственный банк“ к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Величина взысканий составила более 14 млрд рублей (точная сумма — 14 162 208 900, 88 рубля). Дополнительно ответчику также назначена государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей.

Ранее бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который был осужден на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил смягчить приговор и выразил готовность отправиться в зону СВО. По его словам, ущерб по уголовному делу на тот момент был полностью погашен.

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Решением суда удовлетворены исковые требования Россельхозбанка к Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра», в размере 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО „Российский Сельскохозяйственный банк“ к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Величина взысканий составила более 14 млрд рублей (точная сумма — 14 162 208 900, 88 рубля). Дополнительно ответчику также назначена государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей. Ранее бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который был осужден на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил смягчить приговор и выразил готовность отправиться в зону СВО. По его словам, ущерб по уголовному делу на тот момент был полностью погашен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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