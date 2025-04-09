В Кургане 9 апреля воздух прогрелся до 21,2 градуса. Это новый рекорд для этой даты. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Кургане установлен двенадцатый температурный рекорд с начала года. Сегодня главная метеостанция города отметила максимальную температуру 21,2 градуса. Это новый максимум для 9 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1975 году (21,1 градуса)», — сообщает telegram-канал «Погода 45».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия. МЧС России предупреждает о возможных порывах ветра до 18 м/с, а также местами грозах и небольших дождях. Ведомство рекомендует соблюдать меры безопасности: не стоять рядом с оборванными проводами и раскачивающимися вывесками, закрывать окна и форточки, а также избегать использования электроприборов во время грозы.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».