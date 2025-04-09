09 апреля 2025

У бывшего курганского мэра прошли обыски. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики провели обыски у экс-мэра Юрия Дорошенко
Силовики провели обыски у экс-мэра Юрия Дорошенко Фото:

Силовики провели обыски у экс-мэра города Щучье Курганской области Юрия Дорошенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.

«К Дорошенко нагрянули силовики. У экс-главы города Щучье прошли обыски», — сообщили источники.

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.

Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он хотел пойти на повышение и подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Щучанского округа, но тогда уступил в голосовании экс-силовику Геннадию Подкорытову. За Дорошенко тогда отдали голосов 450 человек. Уйдя из мэрии Дорошенко устроился инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий региона. 

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Силовики провели обыски у экс-мэра города Щучье Курганской области Юрия Дорошенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников. «К Дорошенко нагрянули силовики. У экс-главы города Щучье прошли обыски», — сообщили источники. Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили. Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он хотел пойти на повышение и подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Щучанского округа, но тогда уступил в голосовании экс-силовику Геннадию Подкорытову. За Дорошенко тогда отдали голосов 450 человек. Уйдя из мэрии Дорошенко устроился инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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