Силовики провели обыски у экс-мэра города Щучье Курганской области Юрия Дорошенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.
«К Дорошенко нагрянули силовики. У экс-главы города Щучье прошли обыски», — сообщили источники.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.
Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки он хотел пойти на повышение и подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Щучанского округа, но тогда уступил в голосовании экс-силовику Геннадию Подкорытову. За Дорошенко тогда отдали голосов 450 человек. Уйдя из мэрии Дорошенко устроился инженером на одном из крупных агропромышленных предприятий региона.
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