09 апреля 2025

Экс-мэра города Щучье Дорошенко отправили в СИЗО. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского экс-чиновника Юрия Дорошенко арестовали
Курганского экс-чиновника Юрия Дорошенко арестовали Фото:

Курганского экс-мэра города Щучье Юрия Дорошенко задержали силовики. Бывшего градоначальника отправили под стражу в СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.

«Экс-мэра города Щучье Дорошенко задержали и отправили под стражу в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ч.3 ст. 286 УК РФ», — сообщили источники.

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало о визите силовиков к бывшему главе. Они провели у него дома обыски. Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки ушел работать на крупный завод. Участвовал в благотворительном проекте совместно с одним из местных бизнесменов по строительству детского оздоровительного лагеря в ЛНР. 

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Курганского экс-мэра города Щучье Юрия Дорошенко задержали силовики. Бывшего градоначальника отправили под стражу в СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников. «Экс-мэра города Щучье Дорошенко задержали и отправили под стражу в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ч.3 ст. 286 УК РФ», — сообщили источники. Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало о визите силовиков к бывшему главе. Они провели у него дома обыски. Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки ушел работать на крупный завод. Участвовал в благотворительном проекте совместно с одним из местных бизнесменов по строительству детского оздоровительного лагеря в ЛНР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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