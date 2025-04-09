Курганского экс-мэра города Щучье Юрия Дорошенко задержали силовики. Бывшего градоначальника отправили под стражу в СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.
«Экс-мэра города Щучье Дорошенко задержали и отправили под стражу в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ч.3 ст. 286 УК РФ», — сообщили источники.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало о визите силовиков к бывшему главе. Они провели у него дома обыски. Дорошенко был мэром города Щучье с 16 декабря 2020 по 20 июня 2022 года. После отставки ушел работать на крупный завод. Участвовал в благотворительном проекте совместно с одним из местных бизнесменов по строительству детского оздоровительного лагеря в ЛНР.
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