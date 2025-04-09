Депутаты Шадринской городской Думы приняли участие в весеннем субботнике. Они вышли на улицу Свердлова, где навели порядок на разделительной полосе участка от улицы Крестьянской до Красноармейской, а также собрали мусор с газонов вдоль частного сектора. Об этом сообщают власти Шадринска.
«Депутаты Шадринской городской Думы сегодня вышли на уборку улицы Свердлова. Навели порядок на разделительной полосе участка от Крестьянской до Красноармейской, собрали мусор с газонов вдоль частного сектора», — говорится в telegram-канале «Шадринск». Отмечается, что для седьмого созыва это был заключительный субботник. После выборов Дума начнет работать в новом составе.
Ранее URA.RU сообщало, что врип мэра Кургана Антон Науменко вместе с другими чиновниками города принял участие в субботнике, очистив газонную часть в ЦПКиО от прошлогодней хвои и листвы. Также были покрашены лавочки и обновлена краска на памятнике Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».