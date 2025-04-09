В Тюмени площадь ландшафтного пожара достигла нескольких десятков гектар

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Первоначально площадь пожара не превышала двадцати гектаров
Первоначально площадь пожара не превышала двадцати гектаров Фото:

Площадь ландшафтного пожара на трассе под Тюменью, вспыхнувшего днем 9 апреля, увеличилась до 45 гектаров. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

«Возгорание сухой растительности локализовано на площади 45 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели сообщают, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ландшафтный пожар вспыхнул недалеко от Велижанского тракта. Горела сухая трава и растительность. Изначально его площадь составляла 20 гектаров.

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Площадь ландшафтного пожара на трассе под Тюменью, вспыхнувшего днем 9 апреля, увеличилась до 45 гектаров. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС. «Возгорание сухой растительности локализовано на площади 45 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели сообщают, что в настоящее время пожар ликвидирован. Ландшафтный пожар вспыхнул недалеко от Велижанского тракта. Горела сухая трава и растительность. Изначально его площадь составляла 20 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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