В Тюмени площадь ландшафтного пожара достигла нескольких десятков гектар

Первоначально площадь пожара не превышала двадцати гектаров
Площадь ландшафтного пожара на трассе под Тюменью, вспыхнувшего днем 9 апреля, увеличилась до 45 гектаров. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.
«Возгорание сухой растительности локализовано на площади 45 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели сообщают, что в настоящее время пожар ликвидирован.
Ландшафтный пожар вспыхнул недалеко от Велижанского тракта. Горела сухая трава и растительность. Изначально его площадь составляла 20 гектаров.
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