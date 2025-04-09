Против бывшего совладельца «Азбуки вкуса» возбуждено новое дело

В отношении бывшего совладельца компании «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, а также Павла Масловского и Светланы Безруковой, ранее обвиняемых в мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщило адвокатское бюро «Бартолиус», представляющее интересы потерпевших. Новые обвинения касаются организации преступного сообщества и растраты.
«В зале суда ... Кириллу Якубовскому, Павлу Масловскому и Светлане Безруковой вручили уведомление о возбуждении уголовного дела и предъявлении нового обвинения по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем — прим. URA.RU) и по пяти эпизодам статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата — прим. URA.RU)», — отметили в бюро. Сообщение передает РИА Новости
Ранее пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении Кирилла Якубовского, признав его виновным в мошенничестве и назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы. В рамках того же дела Светлана Безрукова получила пятилетний срок в колонии общего режима, а Павел Масловский, с учетом предыдущих приговоров, будет отбывать в общей сложности 13,5 года.
Согласно информации следственных органов, Якубовский, который занимал должность совладельца кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, был причастен к хищению средств на общую сумму 126 миллионов долларов. В деле также фигурируют бывший генеральный директор дочернего предприятия холдинга ООО «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова и экс-партнер по V.M.H.Y. Павел Масловский.
С 2008 года Якубовский также управлял сетью премиальных продуктовых магазинов «Азбука вкуса». Однако в 2014 году он продал свои доли как в этой сети, так и в сети кофеен «Кофе хауз».
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