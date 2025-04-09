Единороссы ХМАО не спешат исключать из партии депутата окружной думы Алексея Андреева, которого суд признал виновным в сокрытии вида на жительство Италии. Источники URA.RU сообщают, что в реготделении намерены дождаться вступления приговора в силу.
«Андреев пока сохраняет членство в партии, несмотря на его приостановку, а также мандат. В ЕР совершенно не горят желанием проводить довыборы в окружную думу за 1,5 года до полного обновления созыва. Кроме того, на подходе принятие Госдумой законопроекта об отмене довыборов в год, предшествующий основным выборам, если это не грозит представительному органу власти роспуском. Второе чтение запланировано на конец мая», — сообщает инсайдер.
У Андреева есть еще 10 дней для подачи апелляции, несколько недель будет идти судебный в процесс. Его членство в партии было приостановлено, когда депутату предъявили обвинение в сокрытии информации о наличии ВНЖ Евросоюза. В региональное отделение ЕР направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Алексей Андреев намерен обжаловать приговор суда. Его оштрафовали за сокрытие информации о наличии ВНЖ Италии.
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