Депутат думы ХМАО сделал заявление о приговоре суда из-за наличия у него ВНЖ Италии

Депутат думы ХМАО Андреев намерен обжаловать обвинительный приговор суда

04 апреля 2025 в 20:22 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев заявил, что «требования прокуратуры, добившейся обвинительного приговора по делу о его ВНЖ, ошибочны» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутат думы ХМАО Алексей Андреев не согласился с обвинительным приговором мирового суда, признавшего его виновным в сокрытии вида на жительство Италии, и намерен его обжаловать. В беседе с журналистом URA.RU парламентарий сообщил, что позиция прокуратуры, по его мнению ошибочна, а сам он никогда не скрывал факт наличия у него ВНЖ. «Я обладал временным видом на жительство, не дающим права на постоянное проживание. На момент, указанный в обвинении, у меня был документ „Permesso di soggiorno per residenza elettiva" — это временный вид на жительство, выданный итальянскими властями сроком на два года. Этот статус требует регулярного продления при соблюдении ряда условий, не предполагает автоматического продления, не позволяет трудоустройство и аннулируется, если нарушены условия, в том числе длительное отсутствие в стране. Позиция прокуратуры — юридически ошибочна», — заявил Андреев. Он уточнил, что, по мнению прокуратуры, если вид на жительство можно продлить, он автоматически даёт право на постоянное проживание. «Это неверно. „Permesso di soggiorno per residenza elettiva" — временный статус, подлежащий контролю и аннулированию, а „Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" — единственный документ, дающий право постоянного проживания. Даже если бы у меня был этот постоянный документ и даже если бы я не уведомил о нем соответствующие организации, то срок давности по статье 330.2 УК РФ давно истек — и уголовное преследование недопустимо», — считает депутат. Срок действия ВНЖ, который стал предметом разбирательства в суде, истек. «На сегодняшний день этот документ утратил силу — срок его действия истёк, и он не продлевался. Я никогда не обладал правом постоянного проживания в Италии и не имел документа, соответствующего статусу „Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" — единственному типу вида на жительство, дающему иностранцу право постоянного проживания в Италии без гражданства. Это подтверждено текстом самого документа, ответами Генерального консульства Италии в Москве, нормами итальянского законодательства и судебной практикой в России, включая решение Верховного суда Кабардино-Балкарии», — отметил Андреев. Также он заявил, что никогда не скрывал наличие у себя этого документа. По словам Андреева, ВНЖ он получил в 2021 году с помощью фирмы-посредника, чтобы летать за рубеж без ограничений. «У меня никогда не было недвижимости в Италии. В результате моих действий никому не причинён вред. Государству не причинён никакой ущерб — ни финансовый, ни репутационный. Всё дело строится на спорном трактовании статуса документа, который в любом случае не дал мне права на постоянное проживание», — заявлял депутат во время рассмотрения его дела мировой судьей Анастасией Ворошиловой. Андреев выразил предположение, что конечной целью было лишение его мандата в думе ХМАО. «Кто-то, вероятно, строит планы на мое место в думе. Однако последние поправки в федеральное законодательство о выборах, которые уже прошли первое чтение в Госдуме, отменят возможность проведения довыборов в случае сложения депутатских полномочий, если только это не ставит вопрос о роспуске думы», — отметил депутат. Однако суд не принял во внимание доводы Андреева. Также ему было отказано в переносе процесса по месту проживания подсудимого, в Москву. Он намерен обжаловать приговор, но считает, что пока процесс будет проходить на территории ХМАО, ничего кардинально не изменится. Во второй инстанции дело будет рассматривать Мегионский городской суд.

