09 апреля 2025

США обвинили Китай в провокации торговой войны, поскольку тот посмел обороняться

© Служба новостей «URA.RU»
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Китай сам виноват в торговых войнах, заявили в США
Китай сам виноват в торговых войнах, заявили в США Фото:

США не ведут торговую войну с Китаем, они отвечают на провокации со стороны Пекина. По словам министра финансов Скотта Бессента, Китай является инициатором ухудшения отношений, поскольку принял контрмеры на американские пошлины.

«Я бы не назвал [действия США] торговой войной. Я говорю, что Китай провоцирует напряжение, а президент США Дональд Трамп отвечает смело на это», — заявил Бессент журналистам в Белом доме, трансляцию вел его официальный канал на YouTube.

Бессент также описал Китай как основной источник торговых проблем для США и мира в целом. Он упомянул, что другие азиатские страны, такие как Вьетнам, Япония, Южная Корея и Индия, готовы к переговорам с США и будут включены в список из 75 стран, к которым будут применяться дисконтированные пошлины в размере 10%.

Ранее США ввели против КНР пошлины размером более 100%. Китай ответил на это контрмерами, а в ответ на них Трамп увеличил пошлины штатов уже до 150%.

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США не ведут торговую войну с Китаем, они отвечают на провокации со стороны Пекина. По словам министра финансов Скотта Бессента, Китай является инициатором ухудшения отношений, поскольку принял контрмеры на американские пошлины. «Я бы не назвал [действия США] торговой войной. Я говорю, что Китай провоцирует напряжение, а президент США Дональд Трамп отвечает смело на это», — заявил Бессент журналистам в Белом доме, трансляцию вел его официальный канал на YouTube. Бессент также описал Китай как основной источник торговых проблем для США и мира в целом. Он упомянул, что другие азиатские страны, такие как Вьетнам, Япония, Южная Корея и Индия, готовы к переговорам с США и будут включены в список из 75 стран, к которым будут применяться дисконтированные пошлины в размере 10%. Ранее США ввели против КНР пошлины размером более 100%. Китай ответил на это контрмерами, а в ответ на них Трамп увеличил пошлины штатов уже до 150%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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