США обвинили Китай в провокации торговой войны, поскольку тот посмел обороняться

США не ведут торговую войну с Китаем, они отвечают на провокации со стороны Пекина. По словам министра финансов Скотта Бессента, Китай является инициатором ухудшения отношений, поскольку принял контрмеры на американские пошлины.
«Я бы не назвал [действия США] торговой войной. Я говорю, что Китай провоцирует напряжение, а президент США Дональд Трамп отвечает смело на это», — заявил Бессент журналистам в Белом доме, трансляцию вел его официальный канал на YouTube.
Бессент также описал Китай как основной источник торговых проблем для США и мира в целом. Он упомянул, что другие азиатские страны, такие как Вьетнам, Япония, Южная Корея и Индия, готовы к переговорам с США и будут включены в список из 75 стран, к которым будут применяться дисконтированные пошлины в размере 10%.
Ранее США ввели против КНР пошлины размером более 100%. Китай ответил на это контрмерами, а в ответ на них Трамп увеличил пошлины штатов уже до 150%.
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