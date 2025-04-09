09 апреля 2025

В детском саду Курганской области дети плетут маскировочные костюмы для СВО и поют военные песни. Видео

В детском саду Курганской области дети плетут маскировочные костюмы для СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В детском саду Курганской области дети плетут маскировочные костюмы для СВО
В детском саду Курганской области дети плетут маскировочные костюмы для СВО Фото:

В детском саду села Введенское (Курганская область) воспитанники подготовительной группы №5 плетут маскировочный костюм «Леший» для солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщил экс-депутат облдумы Дмитрий Раиник. 

«Воспитанники детского сада села Введенское подготовительной группы №5 под руководством воспитателя Савчишиной Елены Александровны поучаствовали в благотворительной акции, поддержав мастерскую „Берегиня“. „Маленькие патриоты с большим сердцем“ плетут маскировочный костюм „Леший“, который отправится на передовую к нашим бойцам», — говорится на личной странице Дмитрия Раиника в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа Курганской области собрали сухари для участников СВО в рамках акции, приуроченной ко Дню снятия блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в Отряд-Алабугском сельском клубе, где также показали фильм «Блокада за 22 минуты» и ознакомились с очерками блокадников.

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В детском саду села Введенское (Курганская область) воспитанники подготовительной группы №5 плетут маскировочный костюм «Леший» для солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщил экс-депутат облдумы Дмитрий Раиник.  «Воспитанники детского сада села Введенское подготовительной группы №5 под руководством воспитателя Савчишиной Елены Александровны поучаствовали в благотворительной акции, поддержав мастерскую „Берегиня“. „Маленькие патриоты с большим сердцем“ плетут маскировочный костюм „Леший“, который отправится на передовую к нашим бойцам», — говорится на личной странице Дмитрия Раиника в соцсети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа Курганской области собрали сухари для участников СВО в рамках акции, приуроченной ко Дню снятия блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в Отряд-Алабугском сельском клубе, где также показали фильм «Блокада за 22 минуты» и ознакомились с очерками блокадников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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