В детском саду села Введенское (Курганская область) воспитанники подготовительной группы №5 плетут маскировочный костюм «Леший» для солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщил экс-депутат облдумы Дмитрий Раиник.
«Воспитанники детского сада села Введенское подготовительной группы №5 под руководством воспитателя Савчишиной Елены Александровны поучаствовали в благотворительной акции, поддержав мастерскую „Берегиня“. „Маленькие патриоты с большим сердцем“ плетут маскировочный костюм „Леший“, который отправится на передовую к нашим бойцам», — говорится на личной странице Дмитрия Раиника в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа Курганской области собрали сухари для участников СВО в рамках акции, приуроченной ко Дню снятия блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в Отряд-Алабугском сельском клубе, где также показали фильм «Блокада за 22 минуты» и ознакомились с очерками блокадников.
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