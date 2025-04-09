Бастрыкин взялся за дело об избиении жителя Нижневартовска группой подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад по делу о нападении группы подростков на жителя Нижневартовска. Избиение могло произойти по просьбе падчерицы пострадавшего.
«В центральный аппарат СК России представят доклад по информации о совершении подростками противоправных действий в отношении жителя города Нижневартовска. В средствах массовой информации сообщается, что группа подростков избила мужчину. Пострадавший пояснял, что несовершеннолетние могли напасть на него по просьбе падчерицы, которую он воспитывает», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Расследование уголовного дела ведет МВД России. Окружные следователи ходатайствовали о переводе расследования в свое производства. Бастрыкину доложат о принятом решении.
Толпа подростков избила мужчину около подъезда жилого дома. По официальным данным всех участников конфликта нашли.
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