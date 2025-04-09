09 апреля 2025

В Госдуме призвали наказывать за намеренное изображение церквей без крестов

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Миронов призывает защищать религиозные символы наравне с символами государственной власти
Миронов призывает защищать религиозные символы наравне с символами государственной власти Фото:

В Госдуме предложили наказывать за намеренное изображение церквей без крестов, чтобы защитить религиозные символы и объекты культурного наследия. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают „снимать“ кресты. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — сказал он, передает РИА Новости.

В поддержку законопроекта в Госдуме уже создана межфракционная рабочая группа, в которой работает в том числе и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова от фракции СРЗП. Отмечается, что законопроект направлен на укрепление защиты культурных и религиозных символов в России.

Ранее председатель партии и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов Явление в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что «крестопад» (когда с изображений храмов стираются кресты) нужно остановить. Священник Кирилл Каледа также призвал Государственную Думу обратить внимание на данную проблему.

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В Госдуме предложили наказывать за намеренное изображение церквей без крестов, чтобы защитить религиозные символы и объекты культурного наследия. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. «В последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают „снимать“ кресты. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — сказал он, передает РИА Новости. В поддержку законопроекта в Госдуме уже создана межфракционная рабочая группа, в которой работает в том числе и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова от фракции СРЗП. Отмечается, что законопроект направлен на укрепление защиты культурных и религиозных символов в России. Ранее председатель партии и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов Явление в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что «крестопад» (когда с изображений храмов стираются кресты) нужно остановить. Священник Кирилл Каледа также призвал Государственную Думу обратить внимание на данную проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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