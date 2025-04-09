09 апреля 2025

Появилось видео роскоши, в которой жила арестованная ректор Псковского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Ильина жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса за 12 тысяч в сутки (архивное фото)
Ильина жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса за 12 тысяч в сутки (архивное фото) Фото:

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении бюджетных средств, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове, стоимость которого составляет от 12 тысяч рублей в сутки с доступом к СПА-комплексу на полтора часа в день. Об этом сообщают СМИ. 

«Ректор Псковского госуниверситета Ильина, арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств, жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса „Двор Подзноева“ в Пскове», — сообщили РИА Новости. Отмечается, что стоимость такого номера составляет от 12 тысяч рублей в сутки, а в цену входит доступ к СПА-комплексу на полтора часа ежедневно. 

Ильина, арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств, ранее была задержана в рамках расследования дела о присвоении государственных финансов. Согласно информации от правоохранительных органов и преподавателей вуза, она обвиняется в том, что организовывала повышение выплат сотрудникам, но удерживала для себя часть их заработной платы.

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Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении бюджетных средств, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове, стоимость которого составляет от 12 тысяч рублей в сутки с доступом к СПА-комплексу на полтора часа в день. Об этом сообщают СМИ.  «Ректор Псковского госуниверситета Ильина, арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств, жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса „Двор Подзноева“ в Пскове», — сообщили РИА Новости. Отмечается, что стоимость такого номера составляет от 12 тысяч рублей в сутки, а в цену входит доступ к СПА-комплексу на полтора часа ежедневно.  Ильина, арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств, ранее была задержана в рамках расследования дела о присвоении государственных финансов. Согласно информации от правоохранительных органов и преподавателей вуза, она обвиняется в том, что организовывала повышение выплат сотрудникам, но удерживала для себя часть их заработной платы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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