09 апреля 2025

Аналитики узнали, сколько ВСУ потратили на вторжение в Курскую область

ВСУ потратили 2,4 млрд долларов на вторжение в Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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В содержание ВСУ в Курской области вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы
В содержание ВСУ в Курской области вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Содержание украинских войск в Курской области в течение восьми месяцев потребовало от Киева и его западных союзников 2,4 миллиарда долларов. Эти данные были рассчитаны аналитиками из РИА Новости на основе информации, предоставленной группировкой «Север», а также из открытых источников.

«Содержание украинской группировки обошлось в 2,4 миллиарда долларов. По подсчетам, в эту сумму вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляли около 5 тысяч долларов на одного бойца в месяц», — сообщает РИА новости.

В марте в Минобороны РФ заявляли, что, по их данным, общие потери ВСУ в Курской области раненых и погибших превысили 70 тысяч военнослужащих. Кроме того, за период боевых действий украинские войска лишились около 1,5 тысяч единиц техники НАТО, общая стоимость которой оценивалась в 2,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Украине предстоит потратить свыше 10 млрд долларов на покрытие потерь в Курской области. Такие расходы включают восстановление техники, компенсации раненым и погибшим солдатом.

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Содержание украинских войск в Курской области в течение восьми месяцев потребовало от Киева и его западных союзников 2,4 миллиарда долларов. Эти данные были рассчитаны аналитиками из РИА Новости на основе информации, предоставленной группировкой «Север», а также из открытых источников. «Содержание украинской группировки обошлось в 2,4 миллиарда долларов. По подсчетам, в эту сумму вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляли около 5 тысяч долларов на одного бойца в месяц», — сообщает РИА новости. В марте в Минобороны РФ заявляли, что, по их данным, общие потери ВСУ в Курской области раненых и погибших превысили 70 тысяч военнослужащих. Кроме того, за период боевых действий украинские войска лишились около 1,5 тысяч единиц техники НАТО, общая стоимость которой оценивалась в 2,7 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Украине предстоит потратить свыше 10 млрд долларов на покрытие потерь в Курской области. Такие расходы включают восстановление техники, компенсации раненым и погибшим солдатом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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