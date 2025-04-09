09 апреля 2025

В Сибири планируют создать кластер по переработке редкоземельных металлов

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Сибирь богата ценными ресурсами
Сибирь богата ценными ресурсами Фото:

В Сибири хотят создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа», — уточнил Патрушев, слова которого приводит «Коммерсант». Кроме того, в районе расположены одни из самых крупных в России объектов в области гидроэнергетики.

Создание кластера позволит не только улучшить переработку редкоземельных металлов, но и снизить зависимость России от импорта этих ценных ресурсов. По данным пресс-службы правительства РФ, на Сибирь приходится примерно 18% от всего объема разведанных запасов редкоземельных металлов в стране, что делает регион идеальным местом для развития данного направления.

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В Сибири хотят создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа», — уточнил Патрушев, слова которого приводит «Коммерсант». Кроме того, в районе расположены одни из самых крупных в России объектов в области гидроэнергетики. Создание кластера позволит не только улучшить переработку редкоземельных металлов, но и снизить зависимость России от импорта этих ценных ресурсов. По данным пресс-службы правительства РФ, на Сибирь приходится примерно 18% от всего объема разведанных запасов редкоземельных металлов в стране, что делает регион идеальным местом для развития данного направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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