Врач раскрыл, что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не испортить печень

Врач Суржик: опасность для печени представляют свинина и баранина
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Жареная пища может быть опасна для печени
Жареная пища может быть опасна для печени Фото:

Наибольшую опасность для печени представляют блюда с высоким содержанием животных жиров, такие как жирная свинина и баранина, а также жареная пища, особенно приготовленная во фритюре. Об этом сообщил советник Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«Для здоровья печени стоит минимизировать в своем рационе продукты с высоким содержанием животных жиров (жирная свинина, баранина) и жареные продукты, особенно во фритюре», — передает «Газета.Ru» слова врача. Эксперт подчеркнула, что при употреблении животных жиров важно не полное исключение, а их минимизация, обратив особое внимание на продукты со «скрытыми» жирами, такие как мясные закуски, колбасные изделия, паштеты, сосиски и кондитерские изделия с кремом.

Ранее диетологи рассказывали об опасности ананасов для определенных групп людей. Несмотря на большое количество витаминов и минералов, при неправильном его употреблении можно нанести серьезный вред здоровью.

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Наибольшую опасность для печени представляют блюда с высоким содержанием животных жиров, такие как жирная свинина и баранина, а также жареная пища, особенно приготовленная во фритюре. Об этом сообщил советник Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН Александра Суржик. «Для здоровья печени стоит минимизировать в своем рационе продукты с высоким содержанием животных жиров (жирная свинина, баранина) и жареные продукты, особенно во фритюре», — передает «Газета.Ru» слова врача. Эксперт подчеркнула, что при употреблении животных жиров важно не полное исключение, а их минимизация, обратив особое внимание на продукты со «скрытыми» жирами, такие как мясные закуски, колбасные изделия, паштеты, сосиски и кондитерские изделия с кремом. Ранее диетологи рассказывали об опасности ананасов для определенных групп людей. Несмотря на большое количество витаминов и минералов, при неправильном его употреблении можно нанести серьезный вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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