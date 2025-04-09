«За деньги рожать аморально»: свердловский омбудсмен не поддержал идею выплат беременным школьницам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков выступил против идеи введения финансовых выплат для школьниц, которые решат стать матерями. Такое заявление он сделал в эфире ОТВ в программе «Акцент».
«Вот хоть убей меня, хоть что со мной сделай, деньги никогда не были мотиватором для появления ребенка. А когда из-за денег рожают, мне кажется, это немножко даже аморально», — заявил омбудсмен.
Также Мороков высказал сомнение по поводу введения обязательного урока «Семьеведение» в школьной программе, который сейчас апробируется в 42 регионах. Омбудсмен отметил, что школьная программа уже перегружена, а вопрос семейных отношений требует очень деликатного подхода.
Предмет «Семьеведение» в свердловских школах ввели с сентября 2024 года в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном». Задача курса — ознакомить подростков с основами функционирования семьи.
На поднятие рождаемости в России направлен нацпроект «Семья». О том, какими мерами власть планирует решать демографический кризис в ближайшие пять лет, — в материале URA.RU.
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