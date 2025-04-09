Полиция Кургана задержала трех человек по делу о паленом алкоголе

Три жителя Кургана были задержаны по подозрению в хранении и сбыте нелегального алкоголя. По информации УМВД России по Курганской области, у подозреваемых изъято около 20 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, был остановлен автомобиль «ГАЗель» с бутылками без акцизных марок. «На территории Мокроусовского округа задержан автомобиль под управлением 44-летнего курганца, который перевозил немаркированную водку и коньяк в количестве более трех тысяч бутылок», — сообщила пресс-служба на сайте УМВД. Мужчина и еще два человека были задержаны.
Позднее в складском помещении в пригороде Кургана обнаружена и изъята оставшаяся часть алкоголя. Сотрудники правопорядка нашли 16 тысяч бутылок нелегального алкоголя. Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам незаконного оборота спиртных напитков. Всего изъято алкогольной продукции на сумму около 1 миллион рублей. У задержанных помимо безакцизной выпивки были изъяты несколько сотовых телефонов, нетбук и четыре автомобиля. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские обнаружили на одном из складов нелегальный алкоголь. Сообщилось, что было найдено порядка 20 тысяч бутылок паленого алкоголя. Его распространяли через магазины Кургана и близлежащих округов области.
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