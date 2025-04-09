В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Лишь на Тоболе наблюдается подъем на 6 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 10 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 620. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 13 сантиметров. В Кургане подъем на 6 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 389 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у города Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 7 и 11 сантиметров соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский Тобол постепенно растет, но остальные реки идут на спад. Такая тенденция прослеживается уже несколько дней.
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