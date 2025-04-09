Пермский завод пиломатериалов снизил прибыль на сотни миллионов рублей

ООО «Красный Октябрь» Пермского края, управляющее одноименным заводом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 259 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах „ООО „Красный октябрь“ за 2024 год. Выручка — 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 22,38 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на млрд рублей.
Завод «Красный Октябрь» открылся в 1910 году. Является деревообрабатывающим предприятием полного цикла: заготавливает, транспортирует и обрабатывает лес без посредников. Выпускает пиломатериалы, шпон, фанеру, биотопливо и другие виды продукции.
Ранее URA.RU сообщало, что Лысьвенский завод по производству газовых плит сократил прибыль в десятки раз. Чистая прибыль общества составила 672 тысячи рублей, в то время как годом ранее прибыль составила более 20 млн рублей.
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