09 апреля 2025

Пермский завод пиломатериалов снизил прибыль на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистая прибыль завода сократилась более чем в 10 раз
Чистая прибыль завода сократилась более чем в 10 раз Фото:

ООО «Красный Октябрь» Пермского края, управляющее одноименным заводом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 259 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах „ООО „Красный октябрь“ за 2024 год. Выручка — 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 22,38 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на млрд рублей.

Завод «Красный Октябрь» открылся в 1910 году. Является деревообрабатывающим предприятием полного цикла: заготавливает, транспортирует и обрабатывает лес без посредников. Выпускает пиломатериалы, шпон, фанеру, биотопливо и другие виды продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что Лысьвенский завод по производству газовых плит сократил прибыль в десятки раз. Чистая прибыль общества составила 672 тысячи рублей, в то время как годом ранее прибыль составила более 20 млн рублей. 

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ООО «Красный Октябрь» Пермского края, управляющее одноименным заводом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 22,3 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 259 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах „ООО „Красный октябрь“ за 2024 год. Выручка — 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 22,38 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. При этом выручка общества увеличилась более чем на млрд рублей. Завод «Красный Октябрь» открылся в 1910 году. Является деревообрабатывающим предприятием полного цикла: заготавливает, транспортирует и обрабатывает лес без посредников. Выпускает пиломатериалы, шпон, фанеру, биотопливо и другие виды продукции. Ранее URA.RU сообщало, что Лысьвенский завод по производству газовых плит сократил прибыль в десятки раз. Чистая прибыль общества составила 672 тысячи рублей, в то время как годом ранее прибыль составила более 20 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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