Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Hope Harbor Society
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Hope Harbor Society Фото:

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Hope Harbor Society. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На публичных мероприятиях и в социальных сетях они ретиво поддерживают тех, кто устраивает террористические атаки на нашу страну. Генпрокуратура России признала деятельность HHS нежелательной», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

По данным Генпрокуратуры, американское НПО собирает денежные средства, которые затем идут на поддержку ВСУ. Помимо этого, Hope Harbor Society распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах России.

В начале апреля нежелательной организацией ведомство также признало фонд британского исполнителя Элтона Джона. Это объяснили тем, что работа данной организации включает распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношений, западных подходах к семейному устройству и смене пола.

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Hope Harbor Society. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «На публичных мероприятиях и в социальных сетях они ретиво поддерживают тех, кто устраивает террористические атаки на нашу страну. Генпрокуратура России признала деятельность HHS нежелательной», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По данным Генпрокуратуры, американское НПО собирает денежные средства, которые затем идут на поддержку ВСУ. Помимо этого, Hope Harbor Society распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах России. В начале апреля нежелательной организацией ведомство также признало фонд британского исполнителя Элтона Джона. Это объяснили тем, что работа данной организации включает распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношений, западных подходах к семейному устройству и смене пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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