Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Hope Harbor Society. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«На публичных мероприятиях и в социальных сетях они ретиво поддерживают тех, кто устраивает террористические атаки на нашу страну. Генпрокуратура России признала деятельность HHS нежелательной», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
По данным Генпрокуратуры, американское НПО собирает денежные средства, которые затем идут на поддержку ВСУ. Помимо этого, Hope Harbor Society распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах России.
В начале апреля нежелательной организацией ведомство также признало фонд британского исполнителя Элтона Джона. Это объяснили тем, что работа данной организации включает распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношений, западных подходах к семейному устройству и смене пола.
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